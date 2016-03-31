Первая в Украине международная конференция, посвященная образовательным центрам мирового уровня
31.03. - 02.04. 2016 на базе платформы DEC place (Киев, бульвар Леси Украинский 23б) компания DEC camp совместно GoGlobal представят первую в Украине международную конференцию, посвященную образовательным центрам мирового уровня.
Платформа соберет под своей крышей экспертов и профессионалов с благородной целью: найти практическое решение проблем украинских образовательно-оздоровительных учреждений. Владельцы, преподаватели, воспитатели и организаторы объединятся на общем пространстве, чтобы изменить будущее нашего государства к лучшему.
Спикеры из США, Великобритании, Испании, Украины и Молдовы поделятся опытом с посетителями, а свои навыки и знания продемонстрируют лидеры украинского рынка и эксперты из бизнеса.
Специальный гость: Джон Джоргенсон - президент Международной ассоциации лагерей (США).
Аккредитация СМИ на конференцию по редакционным удостоверениям на месте или по тел. (044) 390 76 24, Irina.Kuzmenko@dec.ua
Дополнительная информация
на сайте мероприятия:
http://dec-events.com/procamp/
або за телефоном:
+380 44 390-76-24