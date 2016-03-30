30 марта (среда) 2016 года в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол

«Лишение депутатского мандата: правовое действие или борьба с несогласными?»

Организатор круглого стола – Институт Горшенина

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

1. Насколько украинское законодательство в части прав народных депутатов соответствует европейским нормам?

2. В каких случаях возможно досрочное лишение полномочий народного депутата?

3. В чем смысл императивного мандата для демократического общества?

4. В каких случаях досрочное прекращение полномочий народного депутата имеет признаки «политической диктатуры»?

Участники круглого стола:

1. МАРИНА СТАВНИЙЧУК, председатель общественной организации "За демократию через право"

2. ВИКТОР ЧУМАК, народный депутат Украины

3. АЛЕКСАНДР МОСКАЛЮК, эксперт по конституционному праву

4. ЮЛИЯ КИРИЧЕНКО, руководитель проекта по вопросам конституционного права Центра политико-правовых реформ

5. ОЛЬГА БОНДАРЕНКО, эксперт Центра правовых исследований и экспертиз

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62

Упоминание в новостях о данном мероприятии об организаторе дискуссии – Институте Горшенина – обязательно.

АДРЕС ИНСТИТУТА ГОРШЕНИНА: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка)​