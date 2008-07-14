Мнение

Прочитала сегодня на форуме такую фразу: “(Решение ООН) не может не радовать. Слава богу, есть здравомыслящие люди в ООН”. Это о том, что где-то кто-то не признал Голодомор геноцидом украинцев. Прочитала, и жутко стало.

Никак не пойму, почему в России так злорадствуют, когда кто-то не признает Голодомор геноцидом украинского народа? Ну не могу я постичь их логику, хоть убей.

Пытаюсь поставить себя на их место... Например, Государственная дума России принимает решение о том, что голод 47-го года – был актом геноцида, направленный против российского народа, и обращается к братской Украине поддержать их решение.

Да пожалуйста, обеими руками – лишь бы только, вам, дорогие братья из России, хорошо было.

Но откуда берется с вашей стороны, по крайней мере от официальных властей, такая злобная недоброжелательность?

Я много писала на тему иррациональной политики Кремля, но где-то ведь должна быть граница этой иррациональности... Может ли кто-то мне по полочкам разложить, объяснить, почему российские братья так настроены против украинцев, в частности в вопросе Голодомора?

Меня точит определенная догадка, но мне даже стыдно о таком думать...

Неужели кто-то в России ассоциирует себя со сталинским режимом? Это ведь все равно что, если бы современная немецкая власть ассоциировала себя с Гитлером... Но подобное немцам даже в голову не приходит. Гитлер у них – это однозначное зло, и сколько бы не обвиняли фашистов в злодеяниях, ни один представитель немецкой власти за это не обидится.

Конечно, Россия – мягко говоря, не Германия. Там демократия, процветание, высокий уровень жизни, а здесь... Но это не отрицает необходимости давать логические объяснения своим действиям, истерике, позам.

Уважаемые россияне, ответьте мне, пожалуйста, почему бы вам не помочь братской Украине в столь беспроигрышном для вас деле? Или, по крайней мере, тихо, без истерики, объясните мне этот цинизм в вопросе Голодомора.

Оксана Охримчук, Москва–Киев