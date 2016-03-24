В Киеве состоится VII съезд Федерации профсоюзов Украины - самого многочисленного национального профобъединения

К участию в форуме приглашены Президент Украины П. Порошенко, Премьер-министр Украины А. Яценюк, Председатель Верховной Рады Украины В. Гройсман, руководители объединений работодателей, представители МОТ и других зарубежных представительств в Украине.

В работе съезде примут участие 1000 человек - делегаты от 43 всеукраинских профсоюзов и всех региональных профобъединений, представители СПО стороны работодателей на национальном уровне, Кабинета Министров Украины, министерств и ведомств, Национальной службы посредничества и примирения, делегации национальных профцентров Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Молдовы, Германии, Польши, Турции.

На Форум приглашены: народные депутаты Украины, руководители политических фракций в Верховной Раде Украины БПП, «Батькивщина», «Самопомощь», работники Администрации Президента Украины, Верховной Рады Украины, Национального координатора МОТ в Украине, партнеры ФПУ по международным профцентров Европейской конфедерации профсоюзов, Пан-европейского регионального совета.

Съезд подведет итоги деятельности ФПУ за последние пять лет, примет Стратегию деятельности ФПУ на 2016-2021 годы «Европейский выбор».

Начало работы - в 10.00

Место проведения - МЦКИ профсоюзов Украины (Октябрьский дворец), Аллея Небесной Сотни, 1

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