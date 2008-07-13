Папа Римский прибыл в Австралию извиняться за педофилов (фото)

Папа Римский Бенедикт XVI прибыл в Австралию с проповеднической миссией. Самолет понтифика приземлился в северном г.Дарвине для дозаправки, после чего 81-летний Бенедикт XVI отправился в Сидней. Там глава Римской католической церкви пробудет три дня и примет участие в праздновании Всемирного дня католической молодежи, передает Associated Press.

По словам Папы, в Австралии он намерен затронуть вопросы глобального потепления, а также вернуться к теме сексуальных скандалов в католической церкви. "Необходимо пробудить нашу совесть и дать импульс новому поиску нравственного способа изменить наш образ жизни", - прокомментировал цель своей миссии понтифик во время перелета. Бенедикт XVI ранее заявил, что в ходе визита принесет извинения церкви за десятилетия сексуальных надругательств местных священников над детьми. Жертвы педофилии намерены выйти на митинг протеста во время визита Папы.

Фото Associated Press