Папа Римский прибыл в Австралию извиняться за педофилов (фото)

11:43, 13 июля 2008
Разное
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Понтифик пробудет на континенте 3 дня

Папа Римский Бенедикт XVI прибыл в Австралию с проповеднической миссией. Самолет понтифика приземлился в северном г.Дарвине для дозаправки, после чего 81-летний Бенедикт XVI отправился в Сидней. Там глава Римской католической церкви пробудет три дня и примет участие в праздновании Всемирного дня католической молодежи, передает Associated Press.

Папа и премьер-министр Австралии Кевин Рудд

По словам Папы, в Австралии он намерен затронуть вопросы глобального потепления, а также вернуться к теме сексуальных скандалов в католической церкви. "Необходимо пробудить нашу совесть и дать импульс новому поиску нравственного способа изменить наш образ жизни", - прокомментировал цель своей миссии понтифик во время перелета. Бенедикт XVI ранее заявил, что в ходе визита принесет извинения церкви за десятилетия сексуальных надругательств местных священников над детьми. Жертвы педофилии намерены выйти на митинг протеста во время визита Папы.

Фото Associated Press

 

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