На Хортице открылась уникальная выставка икон (10 фото)
07:20, 12 июля 2008Разное
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Выставка продлится три месяца
В Запорожье в Музее истории запорожского казачества на острове Хортица открылась уникальная выставка украинских икон.
Как передает корреспондент УНИАН, в экспозиции представлены работы Киевской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Сумской, Черниговской иконописных школ, произведения народных мастеров – 103 иконостасных, дорожных и свадебных иконы XVIII-XX веков, предоставленные для демонстрации на Хортице салоном «Антика» из частных коллекций.
Экспозиция самобытных икон и двух культовых предметов (креста и лампады), по словам руководства музея, будет открыта для посетителей в течение трех месяцев.
Фото Анатолия Мудрика / УНИАН
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