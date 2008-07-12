На Хортице открылась уникальная выставка икон (10 фото)

В Запорожье в Музее истории запорожского казачества на острове Хортица открылась уникальная выставка украинских икон.

Как передает корреспондент УНИАН, в экспозиции представлены работы Киевской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Сумской, Черниговской иконописных школ, произведения народных мастеров – 103 иконостасных, дорожных и свадебных иконы XVIII-XX веков, предоставленные для демонстрации на Хортице салоном «Антика» из частных коллекций.

Экспозиция самобытных икон и двух культовых предметов (креста и лампады), по словам руководства музея, будет открыта для посетителей в течение трех месяцев.

Фото Анатолия Мудрика / УНИАН