Луценко: постов ГАИ должно быть больше, но они же взятки будут брать

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО подчеркивает необходимость увеличения штата работников Госавтоинспекции и количества постов ГАИ.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Управления МВД Украины в Херсонской области, об этом шла речь на итоговой коллегии в УМВД с участием Ю.ЛУЦЕНКО.

По мнению министра, это прежде всего необходимо, чтобы уменьшить смертность в результате ДТП.

“Но в то же время встает другая проблема: увеличение постов ГАИ приведет к такому же росту взяток с их стороны. Поэтому этот вопрос пока еще остается открытым”, - цитирует слова Ю.ЛУЦЕНКО ОСО УМВД в Херсонской области .

В сообщении отмечается, что в целом Ю.ЛУЦЕНКО остался доволен работой ГАИ Херсонской области. Смертность на дорогах области в этом году сократилсь на 30%.

Министр акцентировал внимание участников коллегии на вопросах противодействия взяточничеству, коррупции и должностным преступлениям, поинтересовался статистикой нераскрытых убийств прошлых лет. Ю.ЛУЦЕНКО положительно оценил работу Управления уголовного розыска в вопросах раскрытии тяжких преступлений и работу УБОП по противодействию взяточничеству. Министр отметил, что Херсонская область единственная, где возбуждено уголовное дело против руководителя управления земельных ресурсов и нескольких сельских председателей.

По результатам коллегии Ю.ЛУЦЕНКО поставил перед херсонскими правоохранителями задание особенно тщательно работать в курортных зонах, увеличить количество пеших и автопатрулей, нести круглосуточное усиленное патрулирование пляжей, оздоровительных заведений, лесопарковых зон, других мест массового досуга граждан.