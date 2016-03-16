При поддержке ФПУ состоятся Всеукраинские сборы работников профессионально-технического образования, родительских комитетов и профсоюзных организаций ПТУ

18 марта в 11.00 в Октябрьском при поддержке Федерации профсоюзов Украины состоятся Всеукраинские сборы работников профессионально-технического образования, родительских комитетов и профсоюзных организаций ПТУ.

На сборах будет обсужден план вступления в коллективно-трудовой спор с правительством Украины и подготовка к общенациональной забастовке в случае отсутствия удовлетворения требований работников.

После завершения собрания состоится шествие и пикетирование Администрации Президента Украины с требованием подписать поддержанные большинством народных депутатов законопроекты № 3830-3 и №3831-2 , направленные на сохранение роли государства в обеспечении доступности и качества профессионально-технического образования, которые и не подписаны, и не ветированы.

Адрес проведения мероприятия: Аллея Героев Небесной сотни, 1 (Институтская, 1)

Контактный телефон: моб. 067328 61 65