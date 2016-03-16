При поддержке ФПУ состоятся Всеукраинские сборы работников профессионально-технического образования, родительских комитетов и профсоюзных организаций ПТУ

17:27, 16 марта 2016
Разное
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18 марта в 11.00 в Октябрьском при поддержке Федерации профсоюзов Украины состоятся Всеукраинские сборы работников профессионально-технического образования, родительских комитетов и профсоюзных организаций ПТУ.

На  сборах будет обсужден план вступления в коллективно-трудовой спор с правительством Украины и подготовка к общенациональной забастовке в случае отсутствия удовлетворения требований работников.

После завершения собрания состоится шествие и пикетирование Администрации Президента Украины с требованием подписать  поддержанные большинством народных депутатов законопроекты № 3830-3 и №3831-2  ,  направленные на сохранение роли государства в обеспечении доступности и качества профессионально-технического образования, которые  и не подписаны,  и не ветированы.

Адрес проведения  мероприятия:  Аллея Героев Небесной сотни, 1 (Институтская, 1)

Контактный телефон: моб. 067328 61 65

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