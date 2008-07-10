Ретро-автомобили в музее частной спецфабрики (фото)
01:57, 10 июля 2008Разное
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"СкороходЪ" живет за счет заказов
Ретро-автомобили в музее фабрики по восстановлению исторических машин "СкороходЪ" в Краматорске.
Сегодня в цехах фабрики проходят реставрацию около 10 старинных машин, фрагменты которых были найдены в разных городах Украины. Частный "СкороходЪ" живет за счет того, что реставрирует частные старые автомобили на заказ. А свои авто, найденные где бы то ни было, восстанавливает и оставляет в собственном музее. Сейчас в музеи фабрики – около 20 автоэкспонатов.
|Рабочие в цеху фабрики-музея по восстановлению ретро-автомобилей
Фото УНИАН
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