Витренко сидела "на бомбе" в прямом эфире Одесского телевидения

Лидер ПСПУ Наталья Витренко обвиняет недоброжелателей, которые пытались сорвать ей прямой эфир на телевидении в Одессе.

ЧП произошло во вторник вечером у здания телекомпании «РИАК». Около 18.00, как сообщили правоохранители, по линии «02» поступил анонимный звонок. Голос в трубке сообщил, что здание заминировано. Пикантность ситуации заключалась в том, что как раз в это время проходил «прямой эфир» с лидером ПСПУ Натальей Витренко, который вела депутат Одесского горсовета Светлана Фабрикант, сообщает Обкомсо ссылкой на Сегодня.

Буквально через пару минут к телекомпании съехались представители УВД, УМЧС, УСБУ, саперы и кинологи.

Бомбу не нашли. Однако в целях безопасности всех сотрудников телекомпании вывели из здания. Внутри осталось только двое – Наталья Витренко и ведущая Светлана Фабрикант, которые заперлись в студии и продолжили эфир.

Лидер ПСПУ обвиняет в случившемся недоброжелателей, которые пытались сорвать эфир и не дать Витренко «рассказать одесситам правду». Однако в неофициальных беседах правоохранители говорят, что ищут «шутников» не только среди противников, но и среди сторонников Витренко. И даже среди сотрудников телекомпании.