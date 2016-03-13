Круглый стол "Когда служба занятости трудоустроит последнего безработного? Или как создать эффективный сервис службы занятости?"
Еженедельник "Деловая столица" и издание "Власть денег" совместно с общественной платформой Реанимационный Пакет Реформ (РПР) 14 марта в 14:00 проведут дискуссию на тему "Когда Служба занятости трудоустроит последнего безработного? Или как создать эффективный сервис Службы занятости".
В середине прошлого года министр социальной политики Павел Розенко анонсировал начало реформирования государственного сервиса трудоустройства. В этом году вместо Службы занятости имело бы заработать Национальное агентство по занятости – "современная мобильная сервисная служба, которая будет предоставлять людям услугу по трудоустройству". Впрочем, проблемами безработицы сейчас занимается Служба занятости.
Вместе с представителями власти эксперты выяснят, когда заработает новый государственный сервис и способен ли он эффективно решать современные проблемы отечественного рынка труда.
Участие в мероприятии примут:
- Юлия Соколовская, директор Департамента расходов бюджета социальной сферы Министерства финансов Украины;
- Валерий Ярошенко, заместитель министра социальной политики Украины;
- Сергей Кравченко, заместитель председателя Государственной службы занятости;
- Елена Иванова, эксперт ПРООН по вопросам реформирования социального сектора;
- Галина Третьякова, эксперт группы "Пенсионная реформа" Реанимационного Пакета Реформ;
- Максим Гольдарб, директор общественной организации "Публичный аудит";
- Марианна Онуфрик, эксперт Института общественно-политических исследований.
- Елена Демина – координатор круглого стола от еженедельника "Деловая столица" и издание "Власть денег".
Круглый стол состоится 14 марта в 14:00 по адресу: г.Киев, ул.Ольгинская, 6, 2 этаж, оф. 21.
Аккредитация журналистов на месте проведения круглого стола по редакционным удостоверениям.
Дополнительная информация по телефону: (044) 502 02 20 (вн.399).