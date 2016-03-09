Никаких сомнений, только победа "Человеческого развития"

Каждый год 9 марта все, кто любит Украину, празднуют День рождения величественной личности - Тараса Григорьевича Шевченко. Он - бессмертная, неистребимая и отчаянная сила украинского народа, которая цементирует прошлое, настоящее и будущее, сквозь призму идеала справедливости и добра, отношение к человеку и его свободы. Свободы не как данности, а как осознания себя важной частью в процессе становления и развития общества и глубокой ответственности не только за свою жизнь, но и жизнь всего общества. Ведь человек - и это самое главное - именно та основа, на которой необходимо строить новую страну.

Такая квинтэссенция заложена в Концепции Человеческого развития, которую МОО «Совет по экологической безопасности» и УП «Зеленая планета» презентовала общественности во время возложения цветов к памятнику Шевченко.

«Главным для возрождения, продолжение страны, как целостной, сильной и яркой страны, а также для закладки фундамента будущего есть только Человек с его проблемами и потребностями. Наша Концепция «Человеческого развития» - это тот луч света и движущая сила, которая сдвинет с места желание отсидеться, развеет мнимые сомнения и даст не только призрачную надежду на лучшее, а превратит ее в ощутимые результаты», - отмечает Сергей Орехов, глава УП «Зеленая планета» и МОО «Совет по экологической безопасности».

«В этой Концепции на первом месте стоит Человек как личность, с потребностями и требованиями, не как элемент системы, в которой к этому времени главными были власть и бизнес интересы. Именно поэтому приглашаем все политические партии и общественные организации к открытому обсуждению и ждем ваши предложения, чтобы объединившись, мы смогли в кратчайшие сроки сделать из Украины государство с высоким уровнем жизни, где приоритетом является Человек», - подчеркивает Валерий Цыбух, первый заместитель председателя УП «Зеленая планета» и секретарь МОО «Совет по экологической безопасности».

Ждем Ваши предложения по Концепции по адресу электронной почты: zl220@ukr.net.

Ознакомиться с полным текстом Концепции можно по ссылке: http://www.zelenaplaneta.org.ua/index.php/77-novini/1267-progoloshennya-lyudskogo-rozvitku-ukrajini.html