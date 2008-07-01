Владимир Кличко на тренировке и медосмотре (10 фото)

Чемпион мира по версиям IBF/WBO/IBO в супертяжелом весе украинский боксер Владимир Кличко тренируется в спортивном лагере в городе Китцбюэль (Австрия), 29 июня 2008 г. В субботу, 12 июля Владимир проведет поединок с чемпионом по версиям IBF/WBO Тони Томпсоном в Гамбурге (Германия).

Фото Павла Терехова / УНИАН