Владимир Кличко на тренировке и медосмотре (10 фото)

04:19, 01 июля 2008
Разное
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Бой с Тони Томпсоном приближается

Чемпион мира по версиям IBF/WBO/IBO в супертяжелом весе украинский боксер Владимир Кличко тренируется в спортивном лагере в городе Китцбюэль (Австрия), 29 июня 2008 г. В субботу, 12 июля Владимир проведет поединок с чемпионом по версиям IBF/WBO Тони Томпсоном в Гамбурге (Германия).

Владимир Кличко и Джонатан Бенкс проводят тренировочный спарринг

Фото Павла Терехова / УНИАН

 

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