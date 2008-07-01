Владимир Кличко на тренировке и медосмотре (10 фото)
04:19, 01 июля 2008Разное
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Бой с Тони Томпсоном приближается
Чемпион мира по версиям IBF/WBO/IBO в супертяжелом весе украинский боксер Владимир Кличко тренируется в спортивном лагере в городе Китцбюэль (Австрия), 29 июня 2008 г. В субботу, 12 июля Владимир проведет поединок с чемпионом по версиям IBF/WBO Тони Томпсоном в Гамбурге (Германия).
|Владимир Кличко и Джонатан Бенкс проводят тренировочный спарринг
Фото Павла Терехова / УНИАН
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