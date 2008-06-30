В Антверпене прошла одна из крупнейших гей-акций Европы (фоторепортаж)

В Антверпене (Бельгия) прошла одна из крпунейших гей-акций Европы – NaviGAYtion.

Как передает корреспондент УНИАН, акция проводится лишь в пятый раз, но уже стала вполне популярной. В прошлом году ее посетили около 15 тыс. лиц. В этом году, как говорят организаторы, еще больше.

Главное отличие NaviGAYtion от других событий гея в том, что она в точном смысле "Navi": проходит на воде. С 15 до 22 часов субботы 10 кораблей совершали часовые танцевальные круизы по реке Шельде. Причем на каждом корабле – своя музыкальная концепция: от музыки 80-х до наших дней. Кроме того, ди-джейские установки были размещены на причале.

Само название NaviGAYtion – игра слов, ведь английское “navigation” без буквы “y”, как лего понять, означает “навигация”.

В отличие от популярных в Европе гей-парадов, на NaviGAYtion практически не было людей в ярких карнавальных костюмах. Как сообщил УНИАН организатор действа Патрик АРТЦЕН (Patrick AERTSEN), это объясняется тем, что NaviGAYtion не несет специального мессиджа. “Это просто хорошая возможность встретиться и повеселиться”, - сказал он.

П.Артцен также отметил, что в минувшие годы NaviGAYtion уже посетили немало звезд шоу-бизнес, например, в прошлом году приезжал Prince. “Мы никогда не нанимаем звезд. Если они хотят приехать – мы им всегда рады, но никакого специального отношения к ним у нас нет”, - рассказал организатор NaviGAYtion.

Что же касается развлечений, то кроме танцевальных круизов организаторы предусмотрели и многое другое: бассейн с пеной, футбол на надувном батуте, прыжки на эластичном канате и даже открыли на причале фитнесс-центр с велотренажерами и разного рода штангами.

По завершению основной программы на побережье Шельды, шоу длилось до утра в виде after-party в одном из клубов Антверпена.

Фото Сергея Воропаева, УНИАН