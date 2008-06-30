Во Львовской области УАЗ вылетел на школьный двор и сбил выпускников
11:21, 30 июня 2008Разное
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1 человек погиб, 6 - в больнице
В с. Варяж Сокальского района Львовской области водитель легкового автомобиля "УАЗ-468" не справился с управлением, съехал с проезжей части, проломил ограждение местной общеобразовательной школы и совершил наезд на группу выпускников, которые находились на территории школы.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 1 человек, 1992 года рождения, и 6 человек с травмами разной степени тяжести госпитализированы в центральную районную больницу.
По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.
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