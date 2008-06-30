Во Львовской области УАЗ вылетел на школьный двор и сбил выпускников

В с. Варяж Сокальского района Львовской области водитель легкового автомобиля "УАЗ-468" не справился с управлением, съехал с проезжей части, проломил ограждение местной общеобразовательной школы и совершил наезд на группу выпускников, которые находились на территории школы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 1 человек, 1992 года рождения, и 6 человек с травмами разной степени тяжести госпитализированы в центральную районную больницу.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.