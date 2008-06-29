Украинка среди участниц конкурса Мисс Вселенная (фото)
22:20, 29 июня 2008Разное
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Девушкам готовится еще две недели
"Мисс Украина" харьковчанка Элеонора Масалаб представляет Украину на 57-м конкурсе «Мисс Вселенная». Финал конкурса пройдет 14 июля, в городе Ня Чанг (Вьетнам). Национальный костюм для Элеоноры создавала украинский модельер Диана Дорожкина.
|Мисс Казахстан Альфина Насырова, мисс Россия Вера Красова, мисс Турция Синем Сулун, мисс Гана Иветт Нсия, мисс Танзания Аманда Оле Сулул, мисс Филиппины Дженнифер Баррьентос и мисс Украина Элеонора Масалаб
|Мисс Казахстан Альфина Насырова, мисс Россия Вера Красова и мисс Украина Элеонора Масалаб
|Элеонора Масалаб в киевском аэропорту ”Борисполь” перед отлетом во Вьетнам на 57-й конкурс Мисс Вселенная
Фото Оргкомитета конкурса и УНИАН
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