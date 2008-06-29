Украинка среди участниц конкурса Мисс Вселенная (фото)

Девушкам готовится еще две недели

"Мисс Украина" харьковчанка Элеонора Масалаб представляет Украину на 57-м конкурсе «Мисс Вселенная». Финал конкурса пройдет 14 июля, в городе Ня Чанг (Вьетнам). Национальный костюм для Элеоноры создавала украинский модельер Диана Дорожкина. Фото Оргкомитета конкурса и УНИАН

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