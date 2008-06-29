Украинка среди участниц конкурса Мисс Вселенная (фото)

22:20, 29 июня 2008
Разное
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Девушкам готовится еще две недели

"Мисс Украина" харьковчанка Элеонора Масалаб представляет Украину на 57-м конкурсе «Мисс Вселенная». Финал конкурса пройдет 14 июля, в городе Ня Чанг (Вьетнам). Национальный костюм для Элеоноры создавала украинский модельер Диана Дорожкина.

Мисс Казахстан Альфина Насырова, мисс Россия Вера Красова, мисс Турция Синем Сулун, мисс Гана Иветт Нсия, мисс Танзания Аманда Оле Сулул, мисс Филиппины Дженнифер Баррьентос и мисс Украина Элеонора Масалаб

Элеонора Масалаб

Мисс Казахстан Альфина Насырова, мисс Россия Вера Красова и мисс Украина Элеонора Масалаб
Элеонора Масалаб в киевском аэропорту ”Борисполь” перед отлетом во Вьетнам на 57-й конкурс Мисс Вселенная

Фото Оргкомитета конкурса и УНИАН

 

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