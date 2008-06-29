Сегодня 14 стран будут отмечать День Дуная

Сегодня в 14 странах бассейна Дуная, включая Украину, отмечается День Дуная.

Мероприятие проводится под эгидой Международной комиссии по защите р. Дунай (ICPDR) - международной организации, объединяющей страны бассейна Дуная, и Европейской Комиссии по вопросам экологического состояния бассейна Дуная. Праздник пройдет в "географическом центре Европы" в с. Дилове Раховского района Закарпатской области. Программа праздника будет предусматривать, в частности, конкурс детских изделий "Тиса – младшая сестра Дуная", который является частью общедунайского конкурса "Художники Дуная", конкурс песни о реках Тиса и Дунай, презентация результатов акции "Экологическое действие", то есть практические действия школьников по благоустройству прибрежной полосы, викторины и тому подобное.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Закарпатского облводхоза, праздник начнется в воскресенье 29 июня в "географическом центре Европы". На празднике будут присутствовать гости из Австрии (представители Международной комиссии по охране р. Дунай), представители из Нидерландов и Беларуси, государственных областных и местных органов власти.

Праздник организуется при поддержке Министерства охраны окружающей естественной среды Украины, Закарпатского областного производственного управления по мелиорации и водному хозяйству и Закарпатского отделения Всеукраинской экологической лиги.