Пластуны вручают награду главе УГКЦ Любомиру Гузару (фоторепортаж)
22:33, 28 июня 2008Разное
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По случаю 50-летия его душпастырства
Пластуны куреня ”Отряд Красная Калина” наградили главу Украинской греко-католической церкви, почетного пластуна своего куреня, кардинала Любомира Гузара высшим пластовым отличием ”Вечный Огонь в золоте” по случаю 50-летия его душпастырства, 22 июня 2008 года.
На торжествах были представители власти, начальники пласта всех уровней, пластуны Украины, США, Канады, Аргентины, Германии и Польши.
|Глава УГКЦ блаженнейший кардинал Любомир Гузар и ”Начальный” пластун сеньйор Любомир Романкив на церемонии вручения награды
Фото Петра Задорожного и Виктора Гурняка / УНИАН
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