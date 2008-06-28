Пластуны вручают награду главе УГКЦ Любомиру Гузару (фоторепортаж)

Пластуны куреня ”Отряд Красная Калина” наградили главу Украинской греко-католической церкви, почетного пластуна своего куреня, кардинала Любомира Гузара высшим пластовым отличием ”Вечный Огонь в золоте” по случаю 50-летия его душпастырства, 22 июня 2008 года.

На торжествах были представители власти, начальники пласта всех уровней, пластуны Украины, США, Канады, Аргентины, Германии и Польши.

Фото Петра Задорожного и Виктора Гурняка / УНИАН