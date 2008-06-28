Пластуны вручают награду главе УГКЦ Любомиру Гузару (фоторепортаж)

22:33, 28 июня 2008
Разное
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По случаю 50-летия его душпастырства

Пластуны куреня ”Отряд Красная Калина” наградили главу Украинской греко-католической церкви, почетного пластуна своего куреня, кардинала Любомира Гузара высшим пластовым отличием ”Вечный Огонь в золоте” по случаю 50-летия его душпастырства, 22 июня 2008 года.

На торжествах были представители власти, начальники пласта всех уровней, пластуны Украины, США, Канады, Аргентины, Германии и Польши.

Глава УГКЦ блаженнійший кардинал Любомир Гузар та ”Начальний” пластун сенйор Любомир Романків на церемонії вручення найвищої пластової нагороди ”Вічного Вогню в золоті” з нагоди 50-річчя душпастирства, у Києві, у неділю 22 червня 2008 року

Пластуны куреня ”Отряд Красная Калина” с главой УГКЦ блаженнейшим кардиналом Любомиром Гузаром после церемонии вручения высшей пластовой награды ”Вечного Огня в золоте” по случаю 50-летия душпастырства, в Киеве, 22 июня 2008 года

Фото Петра Задорожного и Виктора Гурняка / УНИАН

 

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