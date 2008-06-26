Тимошенко в шахте (5 фото)

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко во время визита на шахту им. Фрунзе в Ровеньках (Луганская обл.).

Тимошенко провела в шахте около двух часов. Для спуска в забой ей сшили в Ровеньках специальную робу - серую куртку и серые штаны. Леди Ю. одела также портянки, сапоги, косынку и каску, а сережки сняла. Премьера отправили на горизонт 980 метров в клети вместе с министром угольной промышленности Виктором Полтавцем, соратником по партии нардепом Наталией Королевской, директором шахты, генеральным директором ДП «Ровенькиантрацит» и охранниками.

Первое, что она сказала – министры хотя бы раз в неделю должны спускаться в шахту и смотреть, в каких условиях трудятся шахтеры.

Премьер-министр после спуска в шахту взяла с собой жетоны, которые дают шахтерам при спуске в забой, чтобы помнить о долге Украины перед угольной отраслью. Об этом она заявила на совещании, посвященном обсуждению проблем в угольной отрасли в г. Ровеньках Луганской области.

“Все жетоны я забрала с собой, потому что хочу, чтобы они ежедневно мне в кабинете напоминали, сколько мы задолжали отрасли и людям, которые работают и живут в таких тяжелых условиях, включая и состояние городов”, - заявила она, отметив, что имеет в виду ситуацию с водоснабжением шахтерских городов, а также другие социальные проблемы.

Фото Александра Прокопенко / POOL / УНИАН