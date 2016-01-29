Судебное рассмотрение иска адвоката Ростислава Кравца к сайту LB.ua и его журналистки Виктории Герасимчук

Кравец является адвокатом Владимира Бугиля, одного из судей Шевченковского суда, которые назначали арест на 2 месяца первым задержанным активистам Майдана. 11 декабря во время рассмотрения вопроса увольнения нескольких судей на заседании Высшего Совета Юстиции Кравец настолько активно болел за них, что стал героем публикации LB.ua.

Теперь он требует опровержения - в судебном порядке адвокат будет доказывать, что не говорил оскорбительных слов о членах ВСЮ. Рассматривать дело будет еще одна судья, которая арестовывала “майдановцев” на два месяца - Валентина Малиновская.