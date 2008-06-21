Студент + велосипед = пляжный патруль

Пять винницких пляжей патрулируют студенты на велосипедах из Пляжного патруля.

Как сообщили УНИАН в отделе по делам семьи, молодежи и туризма Винницкого городского совета, основной функцией Пляжного патруля является поддержание общественного порядка и повышение безопасности отдыхающих. Координирует деятельность студенческих отрядов отдел по делам семьи, молодежи и туризма городского совета. Дежурство проходит совместно с матросами-спасателями и медицинскими работниками. В дежурстве принимают участие как ребята, так и девушки. Для участия в проекте высшие учебные заведения города рекомендовали своих лучших воспитанников. Часть участников проекта будут передвигаться по местам патрулирования на велосипедах, что добавляет мобильности этим группам.

В соответствии с распоряжением городского председателя участники проекта прошли инструктаж, который провели представители милиции, службы гражданской защиты города, спасательно-водолазной службы.

Для предоставления дополнительных полномочий патрульные включены в специальный отряду содействия милиции, и теперь, в соответствии с действующим законодательством, неповиновение Пляжному патрулю приравнивается к неповиновению работникам милиции, что влечет за собой административную ответственность.