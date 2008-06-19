Комиссия Винского назвала виновного в ДТП, унесшем 11 жизней

Дорожно-транспортное происшествие в Житомирской области, в результате которого 11 человек погибли и один был травмирован, произошло 23 мая 2008 года из-за нарушения водителем грузового автомобиля Scania Правил дорожного движения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины, к такому выводу пришла правительственная комиссия под председательством министра транспорта и связи Иосифа ВИНСКОГО, которая расследовала причины упомянутого ДТП.

По факту совершения ДТП возбуждено уголовное дело №08/09136 по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статья 286 Уголовного Кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатация транспортного средства лицом, которое управляет транспортным средством, если они повлекли гибель нескольких лиц).

Также комиссия предложила ряд мероприятий по ликвидации последствий происшествия и недопущению подобных инцидентов в будущем, среди которых, в частности, внесение изменений в Правила предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта и в Положение об обязательном личном страховании от несчастных случаев на транспорте в части обязательного страхования пассажиров во время выполнения нерегулярных и регулярных пассажирских перевозок; подготовить проект изменений к Закону Украины «Об автомобильном транспорте», где определить Порядок проведения рейдовых проверок и Порядок прекращения хозяйственной деятельности предприятий автомобильного транспорта, функционирование которых происходит с нарушениями, опасными для жизни пассажиров и тому подобное.

Также Министерству труда и социальной политики, Киевской городской и Ривненской областной государственным администрациям поручено решить вопрос назначения семьям погибших в ДТП пенсий по потере кормильца; моторному (транспортному) страховому бюро Украины ускорить выплату страховых возмещений семьям погибших.

Для выполнения указанных мер по устранению причин ДТП и своевременной выплаты компенсации на заседании правительственной комиссии, которое состоялось сегодня, был подписан и направлен Кабинету министров соответствующий Акт комиссии.

Как сообщал УНИАН, 23 мая на 132-ом км автотрассы Киев-Чоп в Житомирской области произошло столкновение грузового автомобиля Scania с автобусом Volkswagen LT 35, в результате чего водитель и 10 пассажиров автобуса погибли, а водитель грузовика получил травмы. Предварительной причиной аварии был назван человеческий фактор, поскольку водитель грузовика, гражданин Боснии и Герцеговины, выехал на встречную полосу.