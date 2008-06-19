В Косово американцы учат украинских миротворцев английскому языку

В Косово начались занятия по английскому языку для украинских военнослужащих из состава миротворческого контингента “УкрПолбата”.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Минобороны, занятия проводятся по инициативе американской стороны на военной базе “Bondsteel”, где дислоцируются украинские миротворцы.

Преподаватели – носители языка, американские военнослужащие.

По желанию украинских военных первые занятия были посвящены теме “Миротворческий английский”.

Обучение - бесплатное, на занятиях используются разнообразные современные методики.

По словам командира национальной составляющей “УкрПолбата” подполковника Александра ЗАГОРОДНЕГО, совершенствование знания английского языка и возможность непосредственного его практического применения в языковой среде будет способствовать улучшению взаимопонимания украинских миротворцев и их коллег из других контингентов и, соответственно, более качественному выполнению украинцами миротворческих заданий.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшний день в Косово в составе совместного украинско-польского миротворческого батальона “УкрПолбат” многонациональной тактической группы “East” находится 181 украинский военнослужащий. Украинцы выполняют задания в рамках миротворческих сил НАТО в Косово – КФОР.