Начальник ГАИ: Луценко убрал посты, Цушко вернул, а мы их переделаем

Департамент Государственной автомобильной инспекции МВД Украины превратит стационарные посты ДПС в посты общественной помощи. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник Департамента ГАИ МВД Украины Сергей КОЛОМИЕЦ, комментируя Указ Президента Украины «О дополнительных мероприятиях по предотвращению дорожно-транспортных происшествий», подписанный сегодня, 18 июня.

Как сообщили УНИАН в Департаменте по связям с общественностью Министерства внутренних дел Украины, начальник Госавтоинспекции отметил, что толчком к его подписанию стали недавние события на стационарном посту в Закарпатской области, где за беспрепятственный проезд с водителей брали взятки. Согласно этому Указу, Министерство внутренних дел в месячный срок должно ликвидировать стационарные посты дорожно-патрульной службы, которых сегодня в Украине насчитывается 57, и внедрить современные технические средства контроля за дорожным движением. Как отмечено в документе, это предопределено улучшением эффективности предусмотренных действующим законодательством оперативно-разыскных и профилактических мероприятий с целью усиления контроля за дисциплиной участников дорожного движения и ситуацией на дорогах, улицах городов, других населенных пунктов и железнодорожных переездах.

При этом С.КОЛОМИЕЦ отметил, что еще в 2005 году министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО ликвидировал стационарные посты, но через два года Василий ЦУШКО, находясь на посту руководителя МВД, восстановил их.

По мнению начальника Департамента, эффективность работы этих постов – нулевая. Во-первых, водители знают, где они расположены и избегают их, или двигаются осмотрительно. Во-вторых, если принимать во внимание, что посты обслуживают свыше пяти тысяч работников Госавтоинспекции, и сколько обходится государству их ежедневное содержание, то целесообразнее этих сотрудников использовать на более сложных участках дорог.

По словам С.КОЛОМИЙЦА, в министерстве выход этого Указа воспринят положительно, и ликвидацию стационарных постов в месячный срок руководство Департамента Госавтоинспекции гарантирует в полном объеме. «Это не значит, что посты будут разрушены, или распроданы предпринимателям. Они будут перепрофилированы: на их месте будут созданы посты общественной помощи, где будут работать гражданские лица. Целью их деятельности будет предоставление помощи участникам дорожного движения: информационной, медицинской, технической и тому подобное. Также во время специальных мероприятий по противодействию криминалитету эти посты будут использоваться в качестве постов дислокации сил и средств органов внутренних дел – работников Госавтоинспекции и других служб милиции. Также во время патрулирования маршрута работники ГАИ могут заехать в помещения таких постов для оформления административных правонарушений», - отметил С.КОЛОМИЕЦ.