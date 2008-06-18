Жену Барака Обамы обвинили в "черном расизме" (фото)

Предвыборный штаб кандидата в президенты США от Демократической партии Барака Обамы нанял политтехнолога Стефани Каттер (Stephanie Cutter) на должность главы штаба потенциальной первой леди Мишель Обамы. Как пишет The New York Times, Обама и его соратники намерены исправить имидж Мишель, пострадавший в результате нескольких разразившихся вокруг нее скандалов.

Мишель Обаму неоднократно обвиняли в непатриотичности и расизме.

В частности, ее критиковали за то, что после супервторника 5 февраля, после убедительного выступления Барака Обамы, она заявила: "Впервые в своей сознательной жизни я горжусь своей страной".

Кроме того, консервативные обозреватели и блогеры утверждают, что существует видеозапись некоего выступления Мишель Обамы, в котором она употребляет слово "whitey" (оскорбительное наименование белых американскими неграми). Сама Мишель и сотрудники предвыборного штаба ее мужа утверждают, что такой записи не существует и она не употребляет подобные слова.

Также Мишель Обаму неоднократно обвиняли в склонности к "черному сепаратизму". При этом Барак Обама на протяжении всей своей кампании старательно избегал обсуждения расовых вопросов. Кроме того, многие сторонники Барака Обамы полагают, что манера речи его супруги - слишком агрессивная, настойчивая и властная.

Стефани Каттер была заместителем директора по связям с общественностью администрации президента США Билла Клинтона, директором по связям с общественностью в офисе сенатора Эдварда Кеннеди, а в 2003 году работала на аналогичной должности в штабе кандидата в президенты от демократов Джона Керри.

Лента.ру