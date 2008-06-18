В Луганске вырубили в мраморе Тимошенко неглиже (фото)

Луганский скульптор Николай Шматько представил журналистам свое новое произведение – мраморную скульптуру «Украинская Аврора», посвященную Юлии Тимошенко, сообщает Обком.

Лицо получившегося творенья мало напоминает оригинал, поэтому «король мрамора» на всякий случай снабдил «Аврору» знаменитой косой «бубликом» и инициалами «Ю. Т.» на застежке «жемчужных» бус.

«Я назвал эту скульптуру «Украинская Аврора» – она сочетает в себе борьбу, силу и красоту, – объясняет скульптор. – Мне кажется, что каждый художник – поэт, скульптор, писатель, – они пытаются отразить свое время и героев, которые воплощают в жизнь свои намерения. Я решил, что я пойду по двум направлениям: укажу, что Юлия Тимошенко – непростая особа, она воплощает борьбу, и одновременно подчеркну, что она и есть Украина, подлинная Украина, украинская женщина.

На вопрос, соответствует ли физическое сложение премьер-министра вырубленному в мраморе, Николай Шматько ответил, что художник имеет здесь право импровизировать, ведь с течением времени произведение искусства приобретет самодостаточное значение, и никого уже не будет интересовать анатомическое сложение прототипа.

Свою новую работу скульптор оценивает в 500 000 долларов США. Николай Шматько считает, что Юлии Владимировне стоило бы выкупить скульптуру и выставить ее в одном из лучших музеев Украины.

Фото Обком