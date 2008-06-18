Украинца, который сотрудничал с нацистами, могут судить в Германии
08:56, 18 июня 2008Разное
1071 0
Его депортируют из США
Подозреваемый в причастности к нацистским преступлениям украинец Иван Демьянюк, который в настоящее время находится в США, может предстать перед судом в Германии. «Мы считаем, что его можно судить согласно немецкому криминальному праву», - сказал руководитель ведомства, которое расследует нацистские преступления, – Курт Шримм агентству DPA. По его словам, соответствующие органы в Людвигсбурге на протяжении последующих двух месяцев подадут документы в федеральную судебную палату, чтобы добиться выдачи украинца. Демьянюка обвиняют в том, что он был охранником в нацистских концлагерях во время Второй Мировой войны. Согласно американскому правосудию, вскоре его должны депортировать из страны.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter