«Волга» врезалась в микроавтобус: есть жертвы (фото)

Вчера в 11.50 вблизи города Хмельницкого на автотрассе Житомир - Черновцы произошло столкновение легкового автомобиля "Волга" и грузового микроавтобуса "Івеко".

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия три человека погибли и двое с травмами разной степени тяжести госпитализированы в областную больницу.

На месте события работала оперативная группа Главного управления МЧС в Хмельницкой области. По факту события правоохранительными органами проводится расследование.

Фото Департамента ГАИ МВД Украины