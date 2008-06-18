«Волга» врезалась в микроавтобус: есть жертвы (фото)
08:44, 18 июня 2008Разное
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Проводится расследование
Вчера в 11.50 вблизи города Хмельницкого на автотрассе Житомир - Черновцы произошло столкновение легкового автомобиля "Волга" и грузового микроавтобуса "Івеко".
Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия три человека погибли и двое с травмами разной степени тяжести госпитализированы в областную больницу.
На месте события работала оперативная группа Главного управления МЧС в Хмельницкой области. По факту события правоохранительными органами проводится расследование.
Фото Департамента ГАИ МВД Украины
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