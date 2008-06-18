Стоимость паркоместа в домах эконом-класса в Киеве снизилась

Средняя стоимость паркоместа в домах эконом-класса Киева с марта по июнь т.г. снизилась на 1,3% (на 381 долл.) – до 29 тыс. 402 долл.

Об этом УНИАН сообщили в строительно-инвестиционной компании «Київ Житло-Інвест».

По данным компании, за указанный период средняя стоимость паркоместа в жилых комплексах бизнес-класса увеличилась на 1,2% (до 34 тыс. 896 долл. за машиноместо), а в домах премиум-категории - возросла на 7,1% (до 64 тыс. 040 долл. за паркоместо).

Аналитики компании отметили, что стоимость парковочных мест в домах эконом-класса на пятом этапе строительства на 43,6% (на 8725 долл.) выше, чем на втором, в домах бизнес-категории разница в стоимости на начальных этапах строительства и на этапе ввода дома в эксплуатацию составляет до 34% (10186 долл.).

Как сообщили специалисты компании, средняя площаль паркоместа в эконом-классе варьируется от 6 до 20 кв. м., в бизнес-классе – от 9 до 35 кв.м.

Согласно данным компании, на сегодняшний день продажи паркингов ведутся в 71 из 159 объектов на первичном рынке столицы. При этом в эконом-классе выставлены на продажу 24 паркинга из 62 строящихся домов, в бизнес-классе - 31 паркинг из 70 строящихся жилкомплексов.

Процесс строительства аналитики компании условно разделили на 5 этапов: 1) получение разрешительной документации до установления сбора (продажи не ведутся); 2) подготовка площадки до возведения первого этажа; 3) возведение каркаса здания, ведение внутренних и внешних отделочных работ; 4) дом построен, возможны внутренние отделочные работы, облагораживание территории, подготовка к вводу в эксплуатацию; 5) дом введен в эксплуатацию, ведутся продажи.

Как сообщал УНИАН, в 2007 году средняя стоимость машиноместа в подземном паркинге строящихся жилых домов эконом-класса Киева выросла на 58,9% (на 11 037 долл.) - до 29 783 долл.

Справка УНИАН. ООО «Строительно-инвестиционная компания «Київ Житло-Інвест» было основано в 2001 году. Основные направления деятельности: строительство жилых комплексов бизнес- и премиум-класса, инвестиции в строительство, управление проектами. Общая площадь проектов компании – свыше 60 тыс. кв. м.

Основные реализованные проекты: жилой комплекс премиум-класса «Введенский», жилищно-офисный комплекс бизнес-класса «Ботаник тауэрз».

К 2010 году портфель реализованных проектов компании «Київ Житло-Інвест» составит еще 5 объектов в сегментах жилой и коммерческой недвижимости общей площадью свыше 100 тыс. кв.м.

Компания является членом Украинской строительной ассоциации.