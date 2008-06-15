На черный рынок попали чертежи компактной ядерной бомбы

Международная сеть контрабандистов, поставлявшая ядерные технологии Ливии, Ирану и КНДР, имела в своем распоряжении чертежи компактной ядерной бомбы, сообщает The Washington Post.

Газета ссылается на черновой вариант доклада, подготовленного американским специалистом Дэвидом Олбрайтом (David Albright), главой Института науки и международной безопасности (ISIS), а в прошлом - инспектора МАГАТЭ.

Как полагает Олбрайт, технология создания бомбы могла попасть в руки любого числа государств или преступных групп.

Чертежи, найденные в 2006 году на компьютере одного из швейцарских предпринимателей, позволяют создать ядерную боеголовку небольшого размера, которая вполне может быть размещена на имеющиеся в распоряжении Ирана и ряда других стран баллистические ракеты.

Преступная сеть, с 1980-х до 2003 года занимавшаяся торговлей ядерными секретами, была основана "отцом пакистанской ядерной бомбы" Абдул-Кадир Ханом (Abdul Qadeer Khan) и выявлена в 2004 году. Расследованием деятельности сети занимались МАГАТЭ и ЦРУ, и Хан признался, что поставлял ядерные технологии Ирану, Северной Корее и Ливии. Впрочем, в 2008 году он свое признание опроверг.

Чертежи компактной ядерной бомбы, наряду с примерно 1000 гигабайтами информации, были изъяты у сотрудничавших с Ханом швейцарских бизнесменов Марко, Урса и Фридриха Тиннеров (Marco, Urs, Friedrich Tinner), которых власти США и МАГАТЭ считают ключевыми участниками преступной сети Хана.

В ноябре 2007 года по требованию МАГАТЭ власти Швейцарии уничтожили изъятые у Тиннеров материалы, но о том, что в их числе были чертежи высокотехнологичной бомбы стало известно лишь сейчас, благодаря докладу Олбрайта, расследовавшего работу сети Хана в течение четырех лет. Ранее сообщалось, что среди изъятых документов были чертежи другой, более крупной по размеру и потому менее интересной для развивающихся стран бомбы.

Лента.ру