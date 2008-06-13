Британские бобры впервые за 800 лет построили плотину

В Великобритании бобры построили плотину – первую за последние 800 лет. Как сообщается на сайте газеты The Daily Mail, это произошло на реке Тэйл в графстве Девон.

Издание поясняет, что популяция бобров, населявшая британский остров, была полностью уничтожена к XIII веку. Это произошло в результате активной охоты на зверей, обладающих ценным мехом. В последние годы в Великобританию стали ввозить бобров из Европы в надежде, что они приживутся и начнут размножаться.

В настоящее время на остров завезено 15 особей. Однако большая часть этих зверей живет на озерах и не строит плотин. Двое бобров, которых поселили на реке Тэйл, стали первыми, кто принялся за строительство.

Лента.ру