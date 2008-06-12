На Эльбрусе установят флаг Черновцов

К 600-летию Черновцов, которое будет отмечаться в октябре этого года, Черновицкая федерация альпинизма готовит восхождение на самую высокую вершину Европы - Эльбрус.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре Черновицкого горсовета, участники восхождения установят на Эльбрусе два флага – Украины и Черновцов, а также официальный логотип юбилея «Черновцы-600».

Копию флага Черновцов и официальный логотип альпинистам для установления на Эльбрусе пообещал презентовать городской председатель Николай ФЕДОРУК.

По словам альпинистов, восхождение запланировано на 13-14 августа.

В общей сложности в восхождении примут участие несколько групп из Черновцов, и будет продолжаться поход три недели. Кроме Эльбруса черновчане намерены покорить и другие кавказские вершины. О восхождении на Эльбрус будет снят фильм, который также посвятят 600-летию города.

В прошлом году группа альпинистов-любителей уже осуществила восхождение на Эльбрус и установила там табличку «Черновцы-600».