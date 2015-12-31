Банк "Премиум" заключил соглашение об открытии линии торгового финансирования с банковским концерном COMMERZBANK

Открытая линия по торговому финансированию позволит клиентам банка получить доступ к финансовым услугам, связанным с предоставлением гарантий и аккредитивных операций. Комментируя это важное событие, Глава Правления ПАО "КБ "Премиум" Леонид Первак подчеркнул: «Линия по торговому финансированию существенно расширяет границы внешнеэкономической деятельности для наших клиентов благодаря возможностям такого финансового инструмента, как торговое финансирование»

Открытие линии по торговому финансированию стало возможным благодаря ранее заключенному соглашению об установлении прямых корреспондентских отношений с концерном COMMERZBANK AG. Как известно, ПАО "КБ "Премиум" установил корреспондентские отношения с концерном COMMERZBANK, пройдя проверку текущей финансовой устойчивости и выполнению всех требований по процедуре "AML & KYC" в соответствии с немецким законодательством, что засвидетельствовало высокую репутационную оценку ПАО "КБ "Премиум».

Открытие линии по торговому финансированию с финансовым концерном COMMERZBANK стало очередным подтверждением высокого доверия, выраженного одним из мировых финасовых лидеров к ПАО "КБ "Премиум. Глава Правления ПАО "КБ "Премиум" Леонид Первак уверен, что такое высокое доверие будет способствовать укрепление доверия и со стороны существующих и будущих клиентов банка: «В условиях сложного финансового рынка клиент выбирает не просто стабильное финансовое учреждение, он выбирает динамично развивающийся банк с незапятнанной репутацией»

Факты, подтверждающие высокую динамику развития ПАО "КБ "Премиум"

КБ ПАО "Премиум" признан "Лучшим предприятием 2015 года" в соответствии с Национальным Рейтингом качества товаров и услуг. Национальный Рейтинг качества товаров и услуг, по результатам ранжирования полного перечня субъєктов хозяйственной деяльности Украины, в соответствии с финансово-экономмческими показателями, присвоил банку "Премиум" почетное звание "Лучшее предприятие Украини 2015 года" и наградил его "Звездой качества".

В ноябре текущего года Национальное рейтинговое агентство "Рюрик" подтвердило ПАО "КБ "Премиум" долгосрочный кредитный рейтинг заемщика на уровне uaBBB инвестиционной категории с изменением прогноза на "позитивный". Согласно Национальной рейтинговой шкале, утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины №665 от 26.04.2007 г., заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом uaBBB характеризуется высокой кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами.

Прогноз "позитивный" указывает на наличие предпосылок для повышения уровня рейтинга в ближайшей перспективе при сохранении позитивных тенденций.

Следует отметить, согласно рейтинга НБУ банк «Премиум» занимает 49-е место среди 122 действующих финучреждений.