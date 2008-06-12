В Волынской области собака загрызла шестилетнего ребенка

В Волынской области собака загрызла шестилетнего мальчика.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью УМВД Украины в Волынской области, случай произошел 11 июня в селе Нескиничи Иваничевского района.

Мать мальчика держала во дворе несколько вольеров с собаками, которых подбирала на улице. Когда мать зашла в дом, ребенок открыл одну из клеток. Собака, выбежавшая оттуда, набросилась на мальчика и покусала его. От полученных многочисленных ранений по дороге в больницу ребенок умер.

Правоохранители квалифицируют этот инцидент как несчастный случай, поэтому к уголовной или административной ответственности никого не будут привлекать.

Собаку, напавшую на ребенка, застрелили. Экспертиза выясняет, была ли он больна бешенством.