Совмин Крыма передал 100 га земли под автомототрек

Совет министров Крыма передал обществу с ограниченной ответственностью «Степрейсинг Тим» участок земли площадью 100 гектаров в аренду на 49 лет.

Об этом говорится в постановлении, текст которого размещен на официальном портале Совмина.

Участок, который, как отмечается в постановлении, расположен за границами населенных пунктов Суворовского сельского совета Сакского района Крыма, передан в аренду фирме «для строительства и обслуживания автомототрека». Правительство АРК установило арендную плату в размере 10% от нормативной денежной оценки земельного участка в год.

Совмин утвердил проект землеустройства по отводу участка площадью 100 га пастбищ ООО «Степрейсинг Тим» в аренду для строительства и обслуживания автомототрека. При этом правительство АРК перевело данный участок из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и другого назначения.

Крымское правительство также постановило ООО «Степрейсинг Тим» возместить потери сельскохозяйственного производства в установленном законом порядке.

Помимо этого, Совмин поручил Сакской районной государственной администрации АРК заключить с «Степрейсинг Тим» договор аренды участка площадью 100 га.

Ранее крымские СМИ, ссылаясь на данные крымской прокуратуры, сообщали, что фирма «Степрейсинг Тим» была зарегистрирована в 2006 году, ее уставный капитал составляет всего 37,5 тыс. грн. При этом прокуратура установила, что фирма «Степрейсинг Тим» не занималась в Крыму какой-либо коммерческой деятельностью, не реализовывала здесь инвестиционных или строительных проектов.

Представители «Степрейсинг Тим» заверяли, что деньги на строительство автомототрека у фирмы есть, однако пока не начата реализация проекта, не было необходимости переводить их в Крым. В частности, этим они объясняли небольшой размер уставного фонда фирмы. Сообщалось также, что учредитель фирмы - российский бизнесмен, спортсмен-экстремал Анатолий КУЧМИН.