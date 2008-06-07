В Крыму шестилетнюю девочку искусала стая собак: ребенок в реанимации

В Керчи (АР Крым) шестилетнюю девочку искусала стая собак - ребенок находится в тяжелейшем состоянии в реанимации.

Как передает корреспондент УНИАН, трагедия случилась 6 июня около 7 часов вечера в районе улицы Горького. Врачи реанимационного отделения насчитали на теле девочки 200 рваных ран. По словам врача-реаниматора, их зашивали всем отделением; обезумевшие животные не оставили на ребенке ни одного "живого" места.

Фамилия ребенка не разглашается. Подробности происшествия уточняются.

«Городские врачи не раз обращали внимание на неконтролируемую численность бродячих собак в Керчи, сообщали, что укушенные животными горожане ежедневно обращаются к медикам. Никакие совещания местной власти и предложения санитарной и ветеринарной служб не нашли реализации», - сообщает Керченского городского портал.