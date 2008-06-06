Ющенко на Соловках (фото)

«Это удивительное место, особенно в духовном отношении. Здесь нужно пробыть хотя бы несколько дней, чтобы ощутить все его величие", - ответил Президент Украины Виктор Ющенко на вопрос Президента Российской Федерации Дмитрия Медведева о впечатлениях от поездки на Соловецкий архипелаг...

В свою очередь, Д.МЕДВЕДЕВ отметил, что Соловки «место общей трагедии».

Как сообщал УНИАН, 5 июня в рамках рабочего визита в Россию В.ЮЩЕНКО посетил Соловецкий монастырь (Архангельская область), который расположен на Большом Соловецком острове. Президент побывал в музее ГУЛАГа, возложил цветы к Мемориалу памяти жертв ГУЛАГа, к памятнику последнему кошевому атаману Запорожской Сечи Петру Калнышевскому и к Памятному кресту на Старом Соловецком кладбище.

Фото Николая Лазаренко / POOL / УНИАН