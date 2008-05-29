В Полтавской области вертолет перевернулся на бок

В Полтавской области вертолет Ка-26, принадлежащий николаевской фирме, перевернулся на бок.

Как сообщили УНИАН в северно-восточном региональном отделении инспекции Госавиаадминистрации Украины, инцидент произошел на аэродроме в Кременчугском районе в селе Потоки.

«Вертолет наткнулся на препятствие, из-за чего перевернулся на бок и уперся лопастями в землю. Двое человек, находящихся в вертолете, не пострадали», - сказал представитель инспекции. По их данным, пилот вертолета направлен на обследование в наркодиспансер.

Как сообщили в пресс-службе облуправления милиции в Полтавской области, вмешательства правоохранительных органов и врачей скорой помощи не потребовалось.