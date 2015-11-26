В рамках недели израильского кино украинские зрители увидят ленты израильских режиссеров, среди которых обладатели Гран-при 44-го и 45-го КМКФ "Молодость"

26 ноября состоится пресс-конференция, посвященная Неделе израильского кино. В рамках мероприятия будут представлены шесть лент израильских режиссеров, среди которых обладатели Гран-при 44-го и 45-го КМКФ "Молодость". Организаторы: КМКФ «Молодость» и Посольство Израиля в Украине. Спикеры ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ: Филипп Ильенко - Председатель Госкино Украины; Андрей Халпахчи - Генеральный директор КМКФ «Молодость». После пресс-конференции гостей ждет кофе-брейк в кафе «Апельсин». Дата и место проведения: 26 ноября в 12:00, зал «Синематека», кинотеатр «Киев» Аккредитация обязательна: (097) 717 63 56 Александра; (063) 369 28 93 Ольга Акредитація обов'язкова: (097) 717 63 56 Олександра; (063) 369 28 93 Ольга

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