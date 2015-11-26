В рамках недели израильского кино украинские зрители увидят ленты израильских режиссеров, среди которых обладатели Гран-при 44-го и 45-го КМКФ "Молодость"
12:00, 26 ноября 2015Разное
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26 ноября состоится пресс-конференция, посвященная Неделе израильского кино. В рамках мероприятия будут представлены шесть лент израильских режиссеров, среди которых обладатели Гран-при 44-го и 45-го КМКФ "Молодость".
Организаторы: КМКФ «Молодость» и Посольство Израиля в Украине.
Спикеры ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ:
Филипп Ильенко - Председатель Госкино Украины;
Андрей Халпахчи - Генеральный директор КМКФ «Молодость».
После пресс-конференции гостей ждет кофе-брейк в кафе «Апельсин».
Дата и место проведения: 26 ноября в 12:00, зал «Синематека», кинотеатр «Киев»
Аккредитация обязательна: (097) 717 63 56 Александра; (063) 369 28 93 Ольга
Акредитація обов'язкова: (097) 717 63 56 Олександра; (063) 369 28 93 Ольга
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