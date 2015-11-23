Заупокойная молитва по Блаженнейшему митрополиту Владимиру-23 ноября в Киеве

В понедельник, 23 ноября 2015 в 8.30 в Свято-Успенском соборе Киево-Печерской Лавры состоится Божественная литургия и заупокойная молитва по Блаженнейшему митрополиту Владимиру, после чего о 11:00 будет отслужена заупокойная панихида на месте захоронения митрополита Владимира - у колокольни храма Рождества Богородицы, которая на Дальних пещерах.Светлой памяти бывший митрополит Киевский и всея Украины Владимир (Сабодан) родился 23 ноября 1935 года в Хмельницкой области, в селе Марковцы Летичевского района.

Возглавлял Украинскую Православную Церковь с 1990 по 2014 годы.

Завершил свой земной путь 5 июля 2014.