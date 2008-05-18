Знакомство в интернете привело к самоубийству 13-летнюю девочку

В США 49-летней американке предъявлено обвинение в том, что она, используя интернет-портал, довела до самоубийства 13-летнюю девочку. По данным следствия, Лори Дрю, зарегистрировавшись на сайте и от имени несуществующего молодого человека несколько недель общалась с Меган Майер. После того, как несуществующий юноша разорвал виртуальные отношения, девочка покончила с собой. Лори Дрю обвиняется по четырем статьям, каждая из которых предусматривает до пяти лет тюремного заключения.

Л.Дрю, которая была соседкой покончившей с собой девочки, отрицает, что она регистрировалась на сайте в качестве подростка и посылала М.Майер сообщения, передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на Би-би-си.

Администрация интернет-портала заявила, что выступает против введения в заблуждение и запугивания в интернете.