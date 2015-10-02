"КЛАССИКА ПОД ЗВЕЗДАМИ": впервые в истории оперного вокала оперная звезда споет в планетарии в сопровождении визуальных спецэффектов!

2 октября в 19:30 под звездами ATMASFERA 360 – только «звезды» классики!

Сольный концерт Юрия ГОДО «В НЕАПОЛИТАНСКОМ СТИЛЕ. ПОСВЯЩЕНИЕ КАРУЗО».

Впервые в истории оперного вокала оперная звезда споет в планетарии в сопровождении визуальных спецэффектов!

Юрий Годо - одна из самых ярких звезд концертного сезона в ATMASFERA 360. Всемирно-известный вокалист украинского происхождения Юрий Годо – частый гость легендарных «Реал-Опера» (Мадрид), «Карнеги-Холл» (Нью-Йорк) и в театрах Парижа, Неаполя, Венеции, Мюнхена... Его слушают и награждают короли, он записывает дуэты с самыми выдающимися певцами современности. Юрий Годо обладает мощным вокальным талантом и невероятно притягательной мужской харизмой.

2 октября состоится единственный в Киеве концерт классической неаполитанской песни. Неаполитанская песня – бриллиант в короне Италии, королевы музыки. Именно в Неаполе родился Энрико Карузо, прославивший неаполитанскую песню на весь мир. Великий певец, будучи на пике славы и мирового признания, первым решился включить свои родные мелодии в концертные программы, первым записал их на пластинки.

Неаполитанские песни отличаются особой проникновенностью, теплотой и естественностью эмоций. Такой музыкой нельзя пресытиться — она может подарить целую феерию впечатлений. В этом убедятся все, кто воспользуется редкой возможностью попасть на концерт настоящей неаполитанской страсти в исполнении Юрия Годо! Кроме того, маэстро, долгое время проработавший в Италии, будет сопровождать исполнение рассказами об истории написания знаменитых песен, некоторым из которых по две сотни лет! Любопытно, что неаполитанская песня и ее мелодика тесно связаны с Украиной! Каким образом – это вы узнаете на концерте.

В концерте прозвучат произведения величайших творцов неаполитанской песни: Canta pe'me (E. de Curtis - L. Bovio),Santa Lucia (Luigi Gordigiani),Torna a Surriento (E. De Curtis - G. De Curtis),Maria, Mari (Eduardo di Capua - V. Russo),Torna a Surriento (E. De Curtis - G. De Curtis),Mamma (Cesare Bixio - Bruno Cherubini),O, sole mio (E. di Capua - Giovanni Capurro),Core n'grato (S. Cardillo),Passione (Ernesto Tagliaferri e Nicola Valente - Libero Bovio),Marechiaro (F. Tosti - Di Giacomo) и других.

Юрий Годо выступит в сопровождении фонограммы в исполнении великолепного симфонического оркестра театра Ла Скала (Милан), специально созданной для программы.

Сферический Кинотеатр ATMASFERA360/Киевский Планетарий представляет эксклюзивный цикл концертов «ДЖАЗ И КЛАССИКА ПОД ЗВЕЗДАМИ». Симбиоз визуальных технологий 21-го века и живой музыки от лучших музыкантов. Потрясающе-красивые визуальные спецэффекты, космос прекрасных звуков и звездная пыль галактик дарят ощущения, которые стоит пережить! Концерты под звездами в ATMASFERA360 открывают новый дар: вы сможете не только слышать, но и видеть музыку! Следите за анонсами на сайте www.atmasfera.com.ua

Стоимость билетов: 100, 130, 180, 220 грн

Купить билет: http://cabinet.atmasfera.com.ua/hall/?show_id=6361

Аккредитация для СМИ: 067 770 07 57, 050 800 59 03

Тел для справок и заказа билетов: (067) 324-33-53

2 октября в 19:30

Сферический Кинотеатр ATMASFERA360/Киевский Планетарий, ул. Большая Васильковская 57/3