23 сентября Энергоатом проводит День атомной энергетики

23 сентября в конференц-зале №1 (павильон №1) состоится традиционный День атомной энергетики, в рамках которого будут проведены две панельные дискуссии, круглый стол ассоциации «Украинский ядерный форум» и инвестиционная бизнес-игра «Новые атомные блоки. Кто первый?», организована совместно Энергоатомом и Украинским ядерным обществом.

В Дни атомной энергетики примут участие президент НАЭК «Энергоатом» Юрий Недашковский и председатель Госатомрегулирования Сергей Божко. С докладами выступят председатель Совета управляющих Всемирной ассоциации операторов АЭС Жак Регальдо, генеральный директор Европейского атомного форума Жан-Поль Понселет и представитель Westinghouse Electric Эва Густавссон.

Представители НАЭК «Энергоатом» расскажут об антикризисных мерах и готовности ядерной генерации к работе в условиях чрезвычайной ситуации в ТЭК в осенне-зимний период, продление ресурса и модернизацию энергоблоков АЭС, а также ознакомят участников Форума с инвестиционными программами Энергоатома.

В первый день Форума участники и посетители смогут принять участие в конкурсе «Атомная викторина», который начнется в 12:00 на стенде "Энергоатома", победителей ожидают призы. На стенде Компании также состоится презентация деятельности Украинского ядерного общества (УкрЯО) и международной экологической инициативы Nuclear for Climate, к которой присоединилось УкрЯО.

Для участия в Дне атомной энергетики аккредитация обязательна - тел.: (044) 277-78-89, или pr@atom.gov.ua