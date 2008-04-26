В Украине сокращается число разводов

По статистическим данным Министерства юстиции Украины, в государстве наблюдается тенденция к сокращению количества разводов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, с начала 2008 года в Украине расторгли брак 41,5 тыс. супружеских пар, что почти на 6 процентов меньше, чем за аналогичный период 2007 года.

Показатели первого квартала текущего года подтверждают многолетнюю тенденцию постепенного уменьшения количества украинцев, желающих расторгнуть брак. При этом, количество зарегистрированных браков традиционно превышает количество разводов на 15-20 процентов, эта тенденция также является постоянной и фиксируется из года в год.

Так, с начала 2008 года в Украине было заключено 50,2 тыс. браков, что на 18 процентов превышает количество разводов.

При этом, как свидетельствует статистика органов регистрации актов гражданского состояния граждан, наиболее прочные семьи в Украине проживают в Закарпатье, где количество браков более чем вдвое превышает количество разводов. В первом квартале текущего года здесь вступили в брак 1980 пар, в то время как расстались лишь 868 пар.

Больше всего свадеб с начала года сыграли в Донецкой области (4649), Днепропетровской области (3526), Харьковской области (2948), Одесской области (2828), в Киеве (2820), в Луганской области (2384) и Киевской области (2064).

Наибольшее количество разводов было зарегистрировано практически в тех же регионах - в Донецкой области (4328), в Днепропетровской области (3236), в Харьковской области (2581), в Луганской области (2320), в Киеве (2433) и в Одесской области (2186).

В основном, такие показатели связаны с количеством населения, проживающего в данных регионах.

Наилучшее соотношение количества заключенных браков и разводов традиционно фиксируется в Западной Украине. Так, с начала года в Тернопольской и Волынской областях такое соотношение составило 1,5 к 1, во Львовской и Ривненской областях – 1,7 к 1, в Закарпатской области на каждые 2,2 брака пришелся 1 развод.