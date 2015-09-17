Побужский ферроникелевый комбинат – эффект от внедрения экологических и природоохранных мероприятий.

В ходе выездного совещания Совета директоров Украинской Ассоциации производителей ферросплавов ПФК продемонстрировал ведущим представителям индустрии внедряемые природоохранные технологии. Руководство предприятия заявило, что, несмотря на кризис на мировом рынке металлов, Побужский ферроникелевый комбинат не сокращает инвестиции в экологичность производства и охрану окружающей среды. Также на совещании было представлено аналитическое исследование Ассоциации Зеленых Украины о влиянии внедренных на комбинате природоохранных мероприятий на экологию региона.

По данным исследования, к настоящему времени общие инвестиции группы Solway (собственника ПФК) в реконструкцию воздухозащитных сооружений комбината составили около 9,22 млн. грн. Это позволило внедрить ряд мероприятий, направленных на уменьшение выбросов вредных веществ в атмосферу. Среди них: замена первой ступени газоочистного оборудования печей (3,25 млн. грн.); реконструкция системы газоочистки конверторных газов в металлургическом цехе (3,28 млн. грн.); замена сухих циклонов типа СИОТ, предназначенных для грубой и средней очистки газов, на многоканальные фильтры-пылеуловители «Буран», способные улавливать тонкодисперсную пыль (2,57 млн. грн.).В 2013 году были введены в строй воздухоохранные установки, входящие в состав оборудования системы вдувания пылеугольного топлива ( 8,8 млн. грн).

На сегодняшний день ПФК - предприятие с замкнутым циклом водоснабжения (внедрена бессточная система с использованием хозяйственно-бытовых и промливневых сточных вод), что полностью исключило сбросы вредных веществ в реку Южный Буг. Одновременно с этим, в 2011 году была начата реконструкция очистных сооружений комбината, предусматривающая внедрение новых технологий (1,8 млн. грн.).

Ведутся работы и в сфере рекультивации нарушенных территорий. Разрабатываемые мероприятия по переработке отходов производства позволят, наиболее эффективно использовать природные ресурсы и полностью перерабатывать образующиеся отходы тем самым уменьшая их отрицательное влияние на экологические системы.

«Исходя из анализа за последние годы, мы видим, что именно Побужский Ферроникелевый Комбинат является флагманом в вопросе модернизации природоохранных технологий и систем фильтрации вредных выбросов на отечественных промышленных предприятиях. Приятно осознавать, что предприятие отдает себе отчет, в том, что деньги, причем немалые, нужно тратить и в мероприятия по охране окружающей среды» – комментирует исследование Александр Щербань, сопредседатель «Ассоциации зеленых Украины» - «Естественно, практически любое, а особенно металлургическое предприятие не может быть абсолютно экологически чистым, как бы мы этого не хотели. Мы не можем полностью отказаться от «вредных» производств, мы обязаны работать над тем, как их усовершенствовать. За 10 лет коллектив ПФК сумел внедрить ряд новшеств, что в результате сократило количество вредных выбросов на треть».

Ознакомившись с исследованием, ведущие представители ферросплавной отрасли Украины смогли увидеть внедренные технологии во время экскурсии по комбинату.