Пресс-тур в Северодонецк в рамках выездного заседания Комитета ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции

Вниманию представителей центральных медиа!

Приглашаем журналистов национальных СМИ принять участие в пресс-туре

в Северодонецк в рамках выездного заседания

Комитета Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции

«Коррупционные вызовы в Луганской области»

25-26 сентября 2015 года Общественная организация «Интерньюз-Украина» в рамках Программы Агентства США по международному развитию (USAID) «СОВЕТ: подотчетность, ответственность, демократическое парламентское представительство», которая реализуется Фондом Восточная Европа, приглашает представителей сми к участию в пресс-туре в Северодонецк, где состоится выездное заседание Комитета ВРУ по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

В заседании примут участие члены комитета, представители Генеральной прокуратуры Украины, Министерства внутренних дел Украины, Службы безопасности Украины, Государственной фискальной службы Украины, Государственной пограничной службы Украины, Луганской областной военно-гражданской администрации и местных общественных организаций.

На повестку дня вынесены следующие вопросы:

борьба с контрабандой;

запуск логистических центров;

проблематика пропускной системы в Луганской области;

работа правоохранительных органов.

Кроме участия в выездном заседании Комитета, журналисты будут иметь возможность посетить Логистический центр в Новотошковке. Он призван обеспечить товарами первой необходимости жителей населенных пунктов, находящихся на временно оккупированной территории области. Также будет организован ознакомительный визит в Научно-производственного объединения «Импульс», который производит системы контроля и управления для атомных электростанций.

Организаторы пресс-тура покрывают:

дорожные расходы;

проживания;

питание.

УЧАСТИЕ – ТОЛЬКО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО

Для регистрации нужно заполнить ОНЛАЙН-АНКЕТУ.

Последний срок подачи анкет: 17 сентября 2015 г. до 18:00.

Подтверждение участия для отобранных журналистов: 18 сентября 2015 г. до 18:00.

В случае возникновения вопросов обращайтесь, пожалуйста, к координатору проектов по поддержке медиа «Интерньюс-Украина» Наталье Сад по тел. 050 930 84 39, e-mail: nsad@internews.ua.