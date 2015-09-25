Пресс-тур в Северодонецк в рамках выездного заседания Комитета ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции
Вниманию представителей центральных медиа!
Приглашаем журналистов национальных СМИ принять участие в пресс-туре
в Северодонецк в рамках выездного заседания
Комитета Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции
«Коррупционные вызовы в Луганской области»
25-26 сентября 2015 года Общественная организация «Интерньюз-Украина» в рамках Программы Агентства США по международному развитию (USAID) «СОВЕТ: подотчетность, ответственность, демократическое парламентское представительство», которая реализуется Фондом Восточная Европа, приглашает представителей сми к участию в пресс-туре в Северодонецк, где состоится выездное заседание Комитета ВРУ по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.
В заседании примут участие члены комитета, представители Генеральной прокуратуры Украины, Министерства внутренних дел Украины, Службы безопасности Украины, Государственной фискальной службы Украины, Государственной пограничной службы Украины, Луганской областной военно-гражданской администрации и местных общественных организаций.
На повестку дня вынесены следующие вопросы:
борьба с контрабандой;
запуск логистических центров;
проблематика пропускной системы в Луганской области;
работа правоохранительных органов.
Кроме участия в выездном заседании Комитета, журналисты будут иметь возможность посетить Логистический центр в Новотошковке. Он призван обеспечить товарами первой необходимости жителей населенных пунктов, находящихся на временно оккупированной территории области. Также будет организован ознакомительный визит в Научно-производственного объединения «Импульс», который производит системы контроля и управления для атомных электростанций.
Организаторы пресс-тура покрывают:
дорожные расходы;
проживания;
питание.
УЧАСТИЕ – ТОЛЬКО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО
Для регистрации нужно заполнить ОНЛАЙН-АНКЕТУ.
Последний срок подачи анкет: 17 сентября 2015 г. до 18:00.
Подтверждение участия для отобранных журналистов: 18 сентября 2015 г. до 18:00.
В случае возникновения вопросов обращайтесь, пожалуйста, к координатору проектов по поддержке медиа «Интерньюс-Украина» Наталье Сад по тел. 050 930 84 39, e-mail: nsad@internews.ua.