Ющенко передаст представителям Церквей Вифлеемский огонь

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в Пасхальную ночь передаст Вифлеемский огонь представителям Церквей и делегациям из областей в Софийском соборе в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на брифинге пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА.

По ее словам, время этого события пока еще не известно. «Это будет ночью. Как известно, Вифлеемский огонь сходит тогда, когда этого желает Господь Бог, а не в то время, на которое событие назначает человек», - сказала пресс-секретарь.

После этого Президент посетит Пасхальное богослужение во Владимирском соборе. Также В.ЮЩЕНКО планирует побывать на Пасхальных богослужениях в храме Василия Великого на Львовской площади, в Андреевском храме, в Свято-Успенском соборе в Киево-Печерской Лавры.

По словам И.ВАННИКОВОЙ, мероприятия ориентировочно продлятся с 21 часа 26 апреля до 4 часов 27 апреля.