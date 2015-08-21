ПриватБанк объявил награду за поимку грабителя отделения на Херсонщине

Как сообщили в службе безопасности банка, 20 августа незадолго до окончания рабочего дня в отделение зашел неизвестный, подсел к рабочему столу специалиста банка и попросил обменять валюту. После того, как клиенту предложили пройти к кассе, неизвестный, вынув пистолет, схватил сотрудника банка и попытался втащить в помещение кассы, при этом требуя ключи от кассового узла. Однако, благодаря самоотверженности и профессионализму сотрудников банка, которые смогли задействовать систему внешней сигнализации, вооруженный грабитель был вынужден бежать из помещения банка.

“Все сотрудники ПриватБанка в случае непредвиденных обстоятельств четко действуют по специальным инструкциям, которые дают возможность обезопасить как жизни, так и имущество банка, - говорит руководитель Службы безопасности ПриватБанка Станислав Крижановский. - Мы вместе с милицией сейчас принимаем активные меры по задержанию грабителя, а сотрудники банка за проявленное мужество и профессионализм будут награждены премией”.

По факту попытки ограбления отделения банка ведется следствие. Служба безопасности банка отмечает, что за любую информацию о личности преступника, которая поможет быстрее раскрыть преступление, будет выплачено вознаграждение в размере 25 000 гривен. Передать информацию в банк можно по телефонам (056) 716-35-02 или (067) 565-12-34, по электронной почте dezhurka@pbank.com.ua, а также любым другим удобным способом. Анонимность гарантируется.