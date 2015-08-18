Презентация проекта "Миротворчество в Украине: роль женщин"

Союз женщин Украины приглашает Вас на презентацию проекта “Миротворчество в Украине: женское лицо мира”, которая состоится 18-го августа с 10:00 до 12:30 в Киеве в Украинском доме по адресу г. Киев, ул. Крещатик 2.

Этот проект представляет собой серию семинаров, которые пройдут при финансовой поддержке правительства Великобритании. Организатором является Всеукраинская общественная организация Союз женщин Украины. Семинары будут проходить с августа 2015-го по март 2016-го в 16 областях Украины.

Цели семинаров:

Повышение и укрепление роли женщин в области миротворчества в Украине;

Использование потенциала женщин как объединительного фактора для украинского общества;

Открытие новых возможностей для миротворческого диалога и примирения в украинском обществе.

Одним из наиболее разрушительных последствий нынешнего конфликта является то, что он разъединил общины и семьи по всей Украине. Взаимопонимание — это единственная возможность преодолеть вражду и недоверие между различными элементами украинского общества. Женщины способны помочь достичь этой цели. В процессах примирения они играют важную, но отчасти не оцененную должным образом роль.

Цель данной серии семинаров—начать диалог между женщинами из разных регионов страны и создать площадку, где они смогут высказать свои опасения, обменяться видением перспектив и предметно обсудить наболевшие проблемы.

Направления работы семинаров:

Роль женщин в разрешении конфликта в Украине и примирении людей из различных регионов, особенно тех, кто имеет противоположные взгляды, видение и опыт относительно нынешней политической ситуации в Украине.

Сотрудничество между представителями власти и общественными организациями как способ содействия миротворческим процессам в Украине.

Диалог как основной способ примирения и восстановления доверия между различными группами общества.

Исследование возможностей и препятствий в процессе консолидации украинского общества, в частности дискуссия об общих ценностях, целях, символах и обычаях.

Подтвердить свое участие в презентации программы можно по адресу info@sju.org.ua

Контактное лицо: Светлана Демчак, +380667841457, + 380 097 2827698