Дело о растлении малолетних

Нет, речь не о педофилии. А о воздействии пропаганды и своеобразного патриотического воспитания на неокрепшее сознание юных россиян.

Свежим хитом стало, например, обращение «Боевых бурят Путина» перепуганным жителям Украины.

Подобного рода продукты можно в изобилии встретить в интернете, мы оперируем не домыслами и вымыслами, а неопровержимыми фактами, зафиксированными на видео и выложенными в сеть.

Достоверность фактов не вызывает сомнения еще и потому, что нарочно придумать и срежиссировать такое попросту невозможно – фантазии не хватит. А эстетическое качество артефактов вызывает оторопь и эффект дежа вю у старшего поколения, чьи детские воспоминания стремительно становятся явью в сегодняшней России.

Парады ряженых дошколят на день Победы в разных российских городах не столько смешат, сколько заставляют жалеть бедных детей и с грустью думать о том, что из них может вырасти, если историческая ситуация не изменится в обозримом будущем.

Все это уже было, конечно. И вашему покорному слуге довелось в детстве и в ряженые солдатики поиграть (наш пионерский отряд изображал погранзаставу по образцу Брестской крепости), и песни о Ленине петь, и стихи о комсомоле читать. А моя мама, методист в детсаду, приходя с работы, со смехом рассказывала о новой патриотической игре для дошкольников «Мы строим БАМ».

Было, но ведь думали, что безвозвратно прошло. А нет: кому-то угодно ходить по кругу. Когда-то мой дядя рассказывал о шутке (хотя, может, и вправду такое было) послевоенных лет, как детям в детском саду проводили политинформацию в доступной форме: «Трумэн – бяка, Черчилль – кака, атомная бомба – вава!»

Сегодня в соседней стране детям (да и взрослым, собственно) вкладывают в головы аналогичные простые смыслы, сводящиеся к тезисам: «Обама – бяка, Гейропа – кака, санкции – вава!» И непременно очень важный, самый важный тезис – «Путин – ляля!»

На этом тематическом поле одерживается одна творческая победа за другой. Не успел стереться из памяти кошмарный дуэт папы и дочки Борискиных из Одинцова с песней «Действуй, Путин!», как уже сети рвал чудесный мальчик из Вологды с мегахитом «Путин молодец».

Ну, какой спрос с детей? Они же не могут сказать большим дядям и тетям, что петь такую холуйскую дрянь попросту неприлично, они даже не чувствуют разницы между этой дрянью и прочим музыкальным фоном своего детства. Детей просто жалко.

И совсем не удивляет, хоть и искренне удручает то, что во все времена находятся ловкие халтурщики, которые стремительно варганят пошлые сервильные песенки, нацеленные на лизание актуальной вышестоящей задницы. И неважно, руководит ли этими творцами искреннее холуйство или же прагматичный расчет. А когда в процесс втягивают детей, это выглядит особенно отвратительно, и за это нужно карать самым суровым образом – вплоть до химической кастрации.

Конечно, как только картина поменяется, те же авторы с тем же пафосом настряпают песен на тему «Путин – бяка». Дело-то объективно несложное, что-нибудь типа: «Владимир Путин подкузьмил – во мрак Россию погрузил» и т.п.

Жаль, что петь снова заставят детей…

Игорь Левенштейн